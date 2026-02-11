Утвердили вторую треть новой Общественной палаты

Еще 11 членов Общественной палаты Севастополя утвердили по своей квоте депутаты заксобрания.

Выбирали тайным голосованием из 20 заявившихся кандидатов. В результате из 11 победителей в списке по квоте заксобрания новичками будут трое: Татьяна Донцова (Центр социальной адаптации граждан «Тихая гавань»), Дмитрий Беднов (Лига работников социальной сферы) и Владимир Гаврилюк (Севастопольский союз ветеранов-десантников, участников боевых действий). Остальные уже входили в предыдущий состав Общественной палаты. Это Александр Конюшок (Профсоюз сотрудников ОВД, Артем Гордиенко (Федерация кикбоксинга Севастополя), Вадим Богачев (Севастопольское объединение организаций профсоюзов), Наталья Самойленко (Севастопольская городская организация регби), Святослав Данилов (Центр социально-культурных инициатив «Вектор Добра»), Руслан Ковейко (Ассоциация по содействию и развитию ремесленной деятельности «Ремесленная палата Севастополя»), Михаил Егоров (Федерация спортивной акробатики Севастополя), Людмила Богатырева (Севастопольская торгово-промышленная палата).

Согласно протоколу голосования, максимально возможное число голосов (19) набрал только С.Данилов. По 18 оказалось у В.Богачева, А.Гордиенко и Р.Ковейко. По 17 — у Т.Донцовой, Н.Самойленко, М.Егорова, В.Гаврилюка, Д.Беднова, Л.Богатыревой, за А.Конюшка отдано 14 голосов.

Набрала меньше положенного числа голосов Елена Глотова (12). За Ольгу Тимофееву проголосовали лишь три депутата, за Дмитрия Скворцова, Елену Голубеву, Александра Колмогорова, Элину Красильникову, Анну Гордюшкину — по одному, а за Светлану Савченко и Вадима Старчикова и вовсе никто не голосовал.

Ранее губернатор Севастополя утвердил «свою» треть нового состава Общественной палаты города. Вместе с кандидатами, выбранными заксобранием, члены палаты должны будут избрать еще треть коллег — из представителей общественных объединений города.

Работа Общественной палаты нового состава должна начаться с 27 марта.

Справка

Общественная палата города обеспечивает согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Севастополя, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.