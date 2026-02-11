С 16 февраля зона платных парковок станет шире

Платить придется за стоянку у бывшей гостиницы «Украина» и у заправки у поворота на Балаклаву в районе Ялтинского кольца.

Решение о расширении зоны платных парковок было принято правительством Севастополя в конце октября 2025 года. Три месяца потребовалось дорожным чиновникам на организационные процедуры, и уже с 16 февраля новые зоны начнут зарабатывать.

В центральном районе: около дома №2 по ул.Гоголя — 36 платных парковочных мест. Режим работы и тариф аналогичен действующему в центре — 35 руб./час с 8:00 до 20:00, первые 15 минут, а также в субботу с воскресенье — бесплатно.

В Балаклавском районе на ул.Сапунгорской, 32а (в районе автозаправки TES) — 32 круглосуточных платных парковочных места. Стоимость — 50 рублей в час, зато бесплатны первые 45 минут.

«Предполагается, что данные меры в центре города позволят снизить нагрузку на прилегающую территорию, особенно в районе сквера на площади Ушакова — месте массового притяжения граждан и высокой транспортной загруженности. А на въезде в Балаклаву — устранить заторы и хаотичную парковку, мешающую движению, в том числе спецтранспорту», — отметили в пресс-службе правительства Севастопоя.

Все три платные парковочные зоны: на центральном кольце, в Балаклаве и в районе улицы Сапунгорская, 32а — отмечены на сайте sevparking.ru.

Как оплатить парковку

1. Банковской картой через паркомат, расположенный поблизости.

2. Через мобильное приложение RuParking.

3. Отправив СМС на специальный номер 7878. Пошаговая инструкция размещена на паркоматах и на сайте sevparking.ru.

4. Наличными через терминалы сторонних организаций. Их расположение также можно найти на сайте sevparking.ru.

5. Оплатить можно произвести и после завершения парковки, используя функцию постоплаты: до 23 часов 59 минут текущих суток с момента въезда на парковочное место. Функция постоплаты доступна только на сайте sevparking.ru и в мобильном приложении RuParking.

6. Для тех, кто часто пользуется платной парковкой, можно приобрести парковочный абонемент на месяц, полгода или год.