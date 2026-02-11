Протезирование: тема, о которой не принято говорить

Раньше основную категорию людей, использующих протезы, составляли пожилые люди, инвалиды с детства, а также те, кто пострадал в авариях или стихийных бедствиях. Сейчас ситуация изменилась: потребительская аудитория заметно помолодела. Стоимость современных протезов варьируется от сотен тысяч до миллионов рублей. Однако, несмотря на высокую цену, государство может и должно обеспечивать людей протезно-ортопедическими изделиями, ведь полноценный человек дороже денег.

Так считает техник-протезист Ярослава Колобкова. Она уже несколько лет в соцсетях занимается просветительской работой по теме протезирования и настоящий эксперт в этом вопросе. Сейчас она первокурсница Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ. Новая цель девушки — стать врачом.

Путь в профессию

Я.Колобкова пришла в профессию не сразу. После школы девушка уехала учиться в Прагу, в торговую академию: «хотела заниматься международными отношениями». Но в 2016 году, на втором курсе, группу отправили на практику в Ирландию в благотворительный фонд «Большее, чем Чернобыль» (Greater Chernobyl Cause). Его основательница Фиона Конкоран — единственная ирландка, которая в 2014 году получила из рук Президента РФ Владимира Путина орден Дружбы. Фонд занимался реабилитацией людей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Так студенты академии познакомились с медицинской практикой, хотя специальность, которую они осваивали, больше касалась административной и организационной работы.

— Даже не думала после школы идти в медицину: в моей семье не было медиков. Тогда на практике я в первый раз задумалась: как важно быть полезной обществу и видеть результат своего труда здесь и сейчас. Работать только ради денег — скучно, — вспоминает Я.Колобкова.

Пражскую академию девушка окончила, но уже на выпускных курсах стала посещать курсы сестер милосердия. Потом переехала в Санкт-Петербург, где прожила восемь лет. Однажды ей на глаза попалось интервью заведующего отделением протезно-ортопедической и реабилитационной техники при РАНХиГС Владимира Петрова. Он рассказывал, как учат на протезистов, что эта профессия — симбиоз инженерии, медицины и новых технологий. Прочитанное предопределило выбор: в 2020 году Я.Колобкова поступила в РАНХиГС на специальность техник-протезист.

— Меня сразу взяли на второй курс, потому что было предыдущее образование. Поступила в сентябре, а уже в ноябре попросилась на практику в какой-нибудь центр протезирования. Так я попала в Санкт-Петербургский центр протезирования и ортезирования «Свобода-Орто» и осталась там работать, — рассказывает девушка.

Индивидуально и на всю жизнь

Протез конечности — это на всю жизнь. Люди, получившие его однажды, будут пользоваться им всегда. По российскому законодательству каждые два-три года в зависимости от конструкции протезы необходимо менять.

Раньше основная категория людей, использующих протезы, — были пожилые люди. Самыми частыми причинами ампутаций являлись последствия сердечно-сосудистых заболеваний и осложнения сахарного диабета. С началом СВО потребность в протезировании увеличилась, целевая аудитория помолодела, а протезы стали более технологичными.

— Сегодня протезисты очень востребованы. Это замечательная работа: к тебе приезжает человек на коляске, а уходит на своих ногах. Через год возвращается на замену протеза, а ты даже не замечаешь, что у него есть какие-то ограничения, — улыбается наша собеседница.

По ее словам, протезирование в последние годы активно развивается. Материалы стали качественнее. Если раньше широко использовались шинно-кожаные конструкции, то сейчас — полимерные. Многие детали изготавливаются методом 3D-печати. Раньше были крюки, сейчас — бионические руки! Технологические улучшения коснулись каждой детали.

Сегодня человеку в индивидуальную программу реабилитации и абилитации могут включать несколько видов протезов: функциональные и косметические. Функциональные, в свою очередь, делятся на механические и бионические. Большинство пользователей, что радует нашего эксперта, подчеркивают свои протезы как часть индивидуальности.

— Они выглядят футуристично. И когда человек не стесняется протеза, это означает, что он воспринимает его как часть своего тела, — уверена Я.Колобкова.

Молодые мужчины часто используют так называемые рабочие или тяговые протезы на специальных шинах. Они надежны, просты в обслуживании и помогают сохранять самостоятельность в быту. Также людям могут назначить бионические конечности, но есть нюанс, о котором предпочитают не говорить. Бытует мнение, что бионический протез — это буквально какая-то сверхтехнология. Но это не так.

— Система управления там не интуитивная: подумал — и всё работает. Человек напрягает мышцы, конструкцией управляет программа: в телефон вносится алгоритм последовательности «хваток» — движений. Если есть четыре хвата, то необходимо их активировать по очереди в определенной последовательности. Представляя бионический протез, люди думают, что им буквально вернут утраченную руку. К сожалению, этого не случается, что приводит к разочарованию. Однако бионические протезы — это огромный шаг вперед: современные модели способны выполнять до 28 различных типов хватов, — объясняет Я.Колобкова.

Протезирование в России и в других странах

В России каждый человек с инвалидностью может получить протезно-ортопедические изделия бесплатно, если того требуют медицинские показания. Это предусмотрено законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В нашей стране работают ведущие организации в области протезирования: Национальный медицинский исследовательский центр им.Альбрехта, компания «Моторика», специалисты которой в декабре прошлого года выполнили первую в России операцию остеоинтеграции — одного из методов внедрения импланта в костную ткань, а также разработали клинические рекомендации по данной технологии. Разработками занимаются также компании «Метиз» и Московский завод «ПРОП», имеющий филиалы во многих крупных городах России, в том числе в Симферополе и Краснодарском крае. В Санкт-Петербурге работает центр протезирования и ортезирования «Свобода-Орто», где наша героиня проходила практику и начала профессиональный путь. В Севастополе действует центр «Без барьеров». Две российские компании-производители — «Моторика» и «Максбионик» входят в мировой рейтинг наиболее прогрессивных производителей протезов рук.

По мнению Я.Колобковой, в России обеспечение протезами организовано на достаточно высоком уровне. Однако в глобальном масштабе проблема доступности остается острой: по статистике, трое из четырех людей с ампутациями верхних конечностей живут в странах третьего мира, где современные технологии протезирования недоступны совсем.

Возможность рядовому американцу получить протез за пять миллионов долларов тоже стремится к нулю. А ребенок из Африки однозначно ничего не получит, как и люди в Палестине. Технологии развиваются быстро, но важно не забывать о доступности — скачок должен происходить не только в качестве, но и в количестве доступных решений.

— Протезы остаются индивидуальными изделиями ручной работы и поэтому всегда будут дорогими. Средняя стоимость косметического протеза составляет около 150 тысяч рублей, бионического — около 2,8 миллиона рублей. В ближайшее время существенно снизить стоимость вряд ли удастся. Но честно говоря, возвращенный в строй человек стоит гораздо дороже и двух, и пяти миллионов, — потому что это целый человек, который сможет себя обслуживать, а значит, потенциально сможет работать, приносить пользу обществу. Государственная поддержка протезирования не должна ослабевать. Для меня это принципиальный вопрос: либо мы ценим каждую жизнь, либо не ценим её вовсе, — уверена протезист.