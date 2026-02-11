Проект городской электрички не забыт

Власти Севастополя не намерены отказываться от проекта городских электричек, который соединит отдаленные районы с центром, и планируют реализовать его через госпрограмму развития Крымского полуострова, сообщили ТАСС в региональном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Планы по запуску внутрирегиональных электричек были озвучены властями Севастополя еще в 2021 году. Тогда губернатор Михаил Развожаев сообщал, что проект находится в высокой стадии проработки. Первый этап будет включать в себя 12 станций с планами по расширению инфраструктуры. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин называл проект одним из самых важных для города. Однако запланированное на 2022 год строительство путей так и не было начато.

«В городе Севастополе планировалась реализация мероприятия «Организация движения «городской электрички в городе Севастополе». Ввиду того, что реализация данного мероприятия является перспективным направлением развития транспорта в городе Севастополе, <...> правительством Севастополя в адрес Минтранса России направлены предложения по включению указанного мероприятия в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

В департаменте уточнили, что для организации движения планируется использовать рельсовые автобусы РА-3 в тактовом движении, будут обустроены новые остановочные пункты.

Сейчас планируется два маршрута — от железнодорожного вокзала рядом с центром города до бухты Камышовой, где находится возрождаемый грузовой порт и крупный спальный район, а также до «Золотой Балки» — одного из крупнейших виноградарских хозяйств региона около города Балаклава.

«Целью реализации проекта является сбалансированное развитие системы общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также проект включен в генплан Севастополя.

Справка

Рельсовый автобус РА-3 выпускает ЗАО «Рослокомотив», входящее в группу лиц АО «Трансмашхолдинг». Внешний вид и внутреннее оборудование салонов соответствуют самым современным достижениям в области транспортного дизайна, говорится на сайте производителя. Основная составность РА-3 — три вагона: два головных моторных и один прицепной безмоторный. Автобус может также состоять из двух головных вагонов.

В парке «ЮППК» — оператора электричек на Крымском полуострове — девять поездов типа РА-3 в двух- и трехвагонной комплектации, которые совершают около 750 рейсов в месяц и обеспечивают перевозку более 100 тысяч пассажиров.