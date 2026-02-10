В школах установят бюсты героев

В каждой севастопольской школе после капитального ремонта появится бюст героя, именем которого и названо учебное заведение.

Такое поручение 9 февраля на аппаратном совещании в правительстве города дано губернатором Михаилом Развожаевым. Оно прозвучало после доклада директора департамента образования Максима Кривоноса о ходе капремонтов школ.

— Не забывайте все наши стандарты. Это и муралы на стенах, посвященные тем героям, чьими именами названы школы или по желанию родителей какие-то собирательные образы, посвященные всем героям СВО. Это тоже должно быть приурочено к завершению капитальных ремонтов, — сказал глава города.

Он уточнил, что бюсты должны быть установлены там, где обычно проходят школьные линейки. А внутри школы обязательно должны быть музеи — содержательные, максимально насыщенные, обновленные и соответствующие в том числе современным реалиям.

— У нас почти в каждой школе есть выпускники, которые воевали и погибли, — напомнил М.Развожаев.

— Традиционно в севастопольских школах всегда были музеи, и в рамках капитального ремонта они восстанавливаются и насыщаются экспозиционным оборудованием, — заверил шефа М.Кривонос.