Стартовала неделя дарения книг

Главная идея акции — вдохновить людей, дарить друг другу хорошие книги, напоминая, что бумажные издания не теряют своей ценности и по-прежнему остаются желанным подарком.

Целую неделю в библиотеках, книжных магазинах, издательствах, а также в учреждениях культуры, образования и социальной сферы Севастополя будут собирать книги для библиотек, нуждающихся в пополнении и обновлении фондов.

— Сегодня у нас в центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Петровича Гайдара дается старт очередной десятой юбилейной общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Акция посвящена Международному дню книгодарения. Праздник отметят 14 февраля. Инициатива проведения этой акции принадлежит Российской государственной детской библиотеке. Наши библиотеки принимают в ней участие с 2019 года. За это время библиотекам было подарено более 10 тысяч экземпляров различных книг от трех тысяч дарителей, — сообщила «Севастопольской газете» директор централизованной библиотечной системы для детей Елена Панченко.

Среди постоянных книгодарителей — представители Законодательного собрания Севастополя, департамент культуры, художественный музей им.Крошицкого, детская школа искусств, театр им.Луначарского, Малая академия наук. Часть собранных книг передадут в библиотеки на новые территории. На Донбасс литературу доставят волонтеры гуманитарной миссии Севастополя.

— На сегодняшний день севастопольские библиотеки полноценно комплектуются за счет федеральных и региональных субсидий, кроме этого, пополнение библиотечных фондов идет за счет национальных проектов. Но это не отменяет такие замечательные акции, а дает возможность людям делиться книгами, которые они уже прочитали. Как правило, это новые книги или книги в хорошем состоянии: детская классика, сказки, книги современных детских писателей, краеведческие, познавательные, художественные, — уточнила Е.Панченко.

Помощник сенатора Ларисы Мельник Александр Субин вручил библиотеке 14 книг: краеведческую литературу по Крыму, иллюстрированный альбом про героев Арктики и «Книгу будущих адмиралов». Директор издательства «Альбатрос» Михаил Новиков одарил библиотеку тремя роскошными изданиями детской классики: «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла и «Капитан Крузенштерн» Николая Чуковского.

— Это подарочные издания. Книги — как игрушки: с объемными иллюстрациями, с кармашками и сюрпризами. Уверен, что они будут интересны действительно широкой аудитории читателей возрастом от пяти до 99 лет. Мы участвуем в этой акции каждый год. Делаем не ради маркетинга, а от души, с любовью, — объяснил свой подарок директор издательства «Альбатрос» Михаил Новиков.

Акция продлится до 15 февраля. Каждый, кто пожелает поучаствовать в книгодарении, может в любое время прийти в один из 15 филиалов централизованной библиотечной системы для детей и подарить книги.