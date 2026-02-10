Собирают данные о землетрясении

В ночь на вторник, 10 февраля, в нескольких километров от Анапы и Новороссийска произошло землетрясение. Утром был зафиксирован афтершок.

По данным Единой сейсмической службы РАН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 23:21 по Гринвичу (02:21 мск) на глубине 10 км в районе с координатами: широта 45.01, долгота 37.51. Толчки ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Супсехе, Сукко, Крымске и других ближайших населенных пунктах.

Как сообщили в группе в Телеграме «Землетрясения Крыма», сетью станций на полуострове в 07:45 мск также зарегистрирован афтершок — более слабый толчок, магнитудой 3,1.

«Всех, кто ощутили сотрясения, просьба оставить сведения в чате по сбору макросейсмических данных ощутимых землетрясений Крымско-Черноморского региона. Обязательно указываем город, улицу, дом , этаж (номер квартиры не надо), в каком положении и состоянии находились, что ощущали, время. Не волнуемся, данные не преувеличиваем», — обратилась к крымчанам заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.