На это явно позитивное решение Севнаследия обратил внимание севастопольский краевед и историк Степан Самошин на странице в сецсети. По его информации, границы ОКН «Петропавловский собор» расширили, а не урезали, как это обычно бывает.

«Почти все здания ОКН в Севастополе имеют границы, совпадающие с их стенами. Об ошибочности такого подхода неоднократно говорили специалисты. Так обстояло дело и с Петропавловской церковью, чьи границы, как объекта культурного наследия, были проведены Севнаследием в 2018 году «по контуру исторического объема отмостки здания». Но 23 января 2026 года границы были расширены, теперь они проведены по внешней стороне каменной ограды и включают всю восточную половину сквера вместе с самим храмом», — сообщает С.Самошин.

Краевед также напоминает, что заказчиком работ по изменению границ стала община Петропавловской церкви, а соответствующие изменения границ закреплены экспертным актом.

«Действующие границы ОКН федерального значения «Петропавловский собор» проходят вдоль фасадов здания и не охватывают сохранившихся исторических планировочных и конструктивных элементов территории. В соответствии со ст.3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ территорией объекта культурного наследия «является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально». По результатам исследований рекомендованы границы территории в периметре сохранившихся исторических подпорных стен, с включением самих контрфорсных конструкций также в территорию объекта культурного наследия», — говорится в заключении эксперта Дарьи Зайцевой.

По мнению С.Самошина, такое решение позволит провести работы по укреплению подпорных стен и территории в целом, что необходимо для сохранения памятника при разработке проекта реставрации, поскольку сами конструкции подпорных стен изначально возводились для предотвращения разрушения основания храма.

Он также выражает надежду, что расширение границ ОКН в преддверии начала реставрации позволит максимально восстановить облик храма, с сохранностью оригинальных камней.

«Для этого необходимо, чтобы в предмет охраны ОКН «Петропавловский собор» были внесены дополнения — добавлены исторические подпорные стены. Это может сделать Севнаследие с одобрения Минкульта», — отметил С.Самошин.

В 2025 году по федеральной программе «Развитие культуры» были выделены средства на разработку научно-проектной документации для реставрации Петропавловского собора. Специалисты начали натурные обследования здания для создания его цифровой модели. Данные станут основой для анализа текущего состояния конструкций собора и помогут выявить скрытые дефекты.