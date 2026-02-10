Демонтируют здание института на набережной Назукина

Речь идет о части здания бывшего института, а после так называемой «Академии шпионажа» на набережной с восточной стороны Балаклавской бухты. Демонтаж ведет ПАО «Мостотрест» — подрядчик строительства яхтенной марины.

Как сообщается, разборка продлится до середины весны. После на этом месте будет отель на 135 номеров, с барами, конференц-залом и спа-комплексом и бассейном. Проект гостиницы, разработанный АПБ «Основа», осенью 2025 года был представлен на рассмотрение членам Архитектурно-художественного совета Севастополя и одобрен ими. Проект также получил одобрение экспертизы и разрешение на строительство.

Здание института было построено в 1971 году для 84-й научно-исследовательской экспериментальной базы ВМФ СССР.

Несмотря на проводимые демонтажные работы, проход к башне Чембало, а также к участку Большой Севастопольской тропы остается открытым.