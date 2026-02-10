Чистить дороги начнут после потепления

— Сегодня последний день похолодания, ожидаем плюс, поэтому на этой неделе начинаем уборку дорог, — пообещал 9 февраля на аппаратном совещании в правительстве города и.о.заместителя губернатора Павел Иено. Таким образом он отреагировал на вопрос главы города о состоянии проезжей части.

— Традиционно обочины! Опять Инкерманская трасса, основные все наши проезды... Много мусора на обочинах, — обратился к нему градоначальник. П.Иено в ответ пообещал разобраться.

Ранее сообщалось, что только за ночь 3 февраля в Севастополе на борьбу с гололедицей использовали более 250 тонн песчано-соляной смеси.

Ждем +15!

По прогнозу Севастопольского гидрометцентра, 10 февраля — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, в первой половине ночи 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем +1...+3°С. На дорогах местами гололедица.

11 февраля — переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +5...+7°С.

12 февраля — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.

13 февраля — ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.