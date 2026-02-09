Выступление иногородних артистов нужно согласовывать с оперштабом

Такое требование было озвучено 9 февраля на заседании городского правительства губернатором Михаилом Развожаевым. Он имел в виду недавно отмененный концерт тиктокера, стримера и музыканта Ивана Золо (Золочевского).

Концерт должен был состояться 14 февраля в клубе «Калипсо», но был отменен по соображениям безопасности. Дело в том, что ранее выступления стримера сопровождались случаями ажиотажного поведения подростков и даже некоторыми эксцессами.

Дело в том, что в 2024 году И.Золо предпринял гастрольный тур по 16 городам России. Концерты в ряде случаев сопровождались скандалами и организационными проблемами, включая нарушения норм безопасности и сообщениями о минировании площадок. Так, в январе 2025 года зрители разбили стеклянное ограждение клуба, где проводился концерт, что привело к травмированию нескольких человек.

«По поводу концертов непонятных, которые у нас пытаются организовать в Севастополе. Понятно, что локально решение там принято. Но вместе с МВД поработайте. Вообще все вот эти наши увеселительные заведения, которые по своему наитию проводят разные акции... они явно не знают, что на все массовые мероприятия, большие концерты со скоплением молодежи требуется согласование оперативного штаба, они в какой-то своей реальности живут. Надо как-то их вернуть в реальность. Там с МВД просто еще раз проведите профилактическую работу, объясните всем правила, как все это делается», – обратился к членам правительства М.Развожаев.

В ответ на это ему доложили о уже проведенной профилактической работе со всеми крупными заведениями.

«Объясните, какие правила существуют, чтобы мы не из афиш узнавали. Должна быть соответствующая заявка в департамент общественной безопасности для рассмотрения на штабе», – потребовал М.Развожаев.

Об И.Золо также известно, что в 2023 году он был внесен главой Лиги Безопасного интернета Екатериной Мизулиной в «реестр недобросовестных блогеров» за рекламу наркотиков и казино в Телеграм-канале.

Это была вторая и снова неудачная попытка стримера выступить в Крыму, первый раз его уже объявленные концерты уже отменяли.

И не только его: в июле 2024 года был запрещен кинопоказ шоу студии одиозного комика Александра Гудкова, а в мае 2025 года в число нежелательных к показу попали спектакли знаменитого театра им.Вахтангова. В данном случае причиной запрета стало имя режиссера Римаса Туминаса, уже умершего на момент гастролей в Севастополе.