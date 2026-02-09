Все школы должны стать именными

Слушая 9 февраля на заседании правительства доклад директора департамента образования Максима Кривоноса о ходе ремонта школ, глава города прервал его вопросом об именах, которые присвоены школам.

— Наизусть должны знать! И в справках пишите, тогда точно будете знать. Мы же договорились, что у нас все школы в Севастополе должны иметь либо исторические имена, лично сейчас у нас есть тоже серьезные основания... По тем школам, которые еще ничьи имена не носят. Очень много есть предложений от Черноморского флота и других общественных организаций. Мы могли бы рассмотреть это оперативно, — обратился он к руководителю городского образования глава города.