Сверили сроки ремонта школ

Школы, в которых завершится ремонт в 2026 году перечислил директор департамента образования Максим Кривонос на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 9 февраля.

Образовательный центр им.Ревякина (школа №16)

К 1 сентября 2026 года планируются завершить ремонт основного здания и начать работу по благоустройству и выносу коммуникаций. То есть, здание школы будет готово к новому учебному году (первая входная группа и инженерные сети), а благоустройство (спортивное ядро и МАФы) доделают в 2027 году.

Школа №14

Там в 2026 году планируется завершить все работы по основным зданиям. К 1 сентября также предполагается завершить отсечение спортивного ядра во внутреннем дворе. Основные работы по благоустройству намечены на 2027 год.

Школа №38

Это самый большой объект. Там объем работ связан с усилению корпусов. Планируется, что дети вернутся в школу с 1 января 2027 года, благоустройство перенесено на весну – лето 2027 года.

Школа №34

Ремонт в этом учебном заведении будет полностью закончен к 1 сентября 2026 года, с учетом благоустройства, восстановления мастерских и тира.

Школа №43

Ремонт планируется завершить к 1 сентября 2026 года, включая благоустройство. Все контракты заключены, работы ведутся.

Кроме того, в 2026 году начался капремонт в школе №28. В этом году планируется завершить ремонт здания, но учебный год с 1 сентября там не начнется из-за большого объема благоустройства, которое будет полностью выполнено в 2027 году.