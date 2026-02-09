По зову сердца

Республики Донбасса для Андрея Соболева год являются местом бескорыстной помощи и поддержки. Уже 12-й год он остается верен своему гуманитарному долгу.

По приглашению командования специального казачьего отряда «Оскол» А.Соболев прибыл в их расположение, где провел встречу-концерт, на котором звучали его песни и стихи. Воины высоко оценили творчество автора и тепло благодарили его. Также А.Соболев передал войсковой части несколько экземпляров недавно вышедшей книги стихов «От первого лица» и аудиоколлекцию — антологию своих песен.

Вторым пунктом поездки был Луганский колледж строительства, экономики и права. Там состоялась литературно-музыкальная встреча с учащейся молодежью и преподавателями. А.Соболев высоко ценит возможность поделиться своим творчеством с молодежью Донбасса, а роль поэзии и песенного слова ставит в один ряд с боевой работой наших воинов. В библиотеке учебного заведения также были подарены новые книги автора. С Луганским колледжем А.Соболева связывает многолетняя дружба. Этот визит был уже четвертым.

Шефские связи в военное время важны как никогда, считает автор-исполнитель и доказывает это своим примером.