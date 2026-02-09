Переходил дорогу на красный свет

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП у автовокзала в Севастополе.

По предварительной информации, 9 февраля в 13:38 в районе дома №10 на ул.Вокзальной 58-летний водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на 12-летнего пешехода. Мальчик переходил дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

Несовершеннолетний получил телесные повреждения и доставлен в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Водитель был трезв.