На юге России — последний снег и репетиция весны

Последние в текущую календарную зиму снегопады пройдут в регионах юга страны в начале недели, местами ударят морозы по ночам даже ниже 20 градусов, наступление потепления ожидается после 12 февраля.

Наиболее сильное похолодание среди регионов юга ожидает жителей Ростовской области. Температура воздуха в отдельных районах региона будет до 26 градусов мороза. Но уже в среду, 11 февраля, в южных районах области будет около нуля.

Сильные морозы ожидаются по ночам и в Волгоградской области. По данным регионального ЦГМС, температура воздуха во вторник днем опустится до 12 градусов ниже нуля, а уже в ночь на среду столбик термометра покажет минус 14-19 градусов, местами и до минус 23 градусов. В среду также днем ожидается до 9 градусов мороза, ночью — до 22 градусов ниже нуля.

Холодную, морозную погоду на Крымский полуостров принес холодный фронтальный раздел южного циклона, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Во вторник, 10 февраля, без осадков, холодный ветер до 13 метров в секунду. Ночью в Севастополе до 5 градусов мороза, по территории Республики Крыма 6-11 градусов мороза. Днем в Севастополе до 3 градусов тепла, в Республике Крым от 0 до 5 градусов мороза. В среду, 11 февраля, ночи будут по-прежнему морозные, без осадков. В Севастополе температура воздуха ночью опустится до 3 градусов мороза, в Республике Крым — до 9 градусов мороза», — сообщила Т.Любецкая.

По ее данным, погода наладится уже в среду днем: в Севастополе ожидается до 7 градусов тепла и до 6 градусов тепла — в Республике Крым.

Последние в эту календарную зиму снегопады с ночи на понедельник пошли в Краснодарском крае, местами осадки продлятся до утра вторника: в отдельных районах края — сильны дожди, в других — сильный снег. С четверга в Краснодаре в дневное время уже будет больше 10 градусов выше нуля.

К потеплению уже готовятся на побережье в Сочи. К выходным здесь стоит ожидать репетицию весны — температура воздуха прогреется до двузначный значений.

Долгосрочного прогноза, ожидается ли еще снег до конца календарной зимы на горнолыжных курортах в Сочи пока нет.