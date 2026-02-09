Крым готов принять полторы тысячи детей из Белгородской области

Украинские террористы не прекращают атаки на мирный Белгород, выбирая в качестве целей гражданские объекты, в результате чего в области сложилась сложная ситуация с теплоснабжением.

«Предварительно договорились, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1,5 тысяч детей из Белгородчины», — сообщил С.Аксенов в соцсетях.

Он подчеркнул, что Крым всегда готов подставить плечо в сложной ситуации и оказать братским регионам всю необходимую помощь.

По данным губернатора В.Гладкова, с начала СВО в Белгородской области поврежден 51861 объект, и за это же время восстановлены 47120 домов и квартир.