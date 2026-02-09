Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об условно-досрочном освобождении

Осужденная за взятку экс-министр культуры Крыма хочет выйти на свободу досрочно, поскольку уже отбыла необходимый для этого срок.

Экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская подала прошение об УДО, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Люблинского районного суда Москвы. Заседание запланировано на 18 февраля.

А.Новосельская была осуждена в июле 2023 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Позднее апелляционная инстанция изменила приговор, сократив срок до восьми лет.

Ранее экс-чиновница писала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации. Теперь же А.Новосельцева рассчитывает на УДО, поскольку уже отбыла более половины необходимого для этого срока (в том числе в СИЗО). Она была арестована Басманным судом Москвы в июле 2021 года и с тех пор находится под стражей

Дело Новосельской

Следственный комитет РФ в ноябре 2021 года возбудил уголовное дело в отношении министра культуры Крыма Арины (по паспорту Веры) Новосельской. По версии следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте старого Театра кукол, здание которого было признано аварийным и демонтировано.