Документы на догазификацию принимают в Тыловом

ГУП «Севастопольгаз» открыл в Байдарской долине мобильный пункт газификации. Теперь в селе Тыловое.

Газификацию сел Байдарской долины ведут поэтапно. Сначала построили межпоселковые и внутрипоселковые сети, а теперь начали подключать дома по программе догазификации. В конце ноября 2025 года такой же пункт догазификации был открыт в селе Широкое. Именно с этого населенного пункта начали подключение домов долины к газу.

Как сообщила пресс-служба предприятия, в пункте в Тыловом, на ул.Стахановской, 15Б принимают заявления на догазификацию, помогают с оформлением документов, консультируют по этапам подключения.

Подать заявку также можно также онлайн: через сайт ГУП «Севастопольгаз», Госуслуги или портал connectgas.ru.