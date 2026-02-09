Дело о неисправном лифте передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего генерального директора организации, обслуживающей лифтовое оборудование в доме на Лабораторном шоссе, 33Б. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Расследование проведено следственным отделом по Нахимовскому району ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю. Установлено, что с августа по ноябрь 2024 года жильцы второго и третьего корпусов неоднократно жаловались в обслуживающую компанию о неисправности пассажирского лифта: кабина спускалась ниже этажной площадки.

Проверка оборудования показала, причина некорректной работы — производственный дефект частотного преобразователя. Однако директор обслуживающей компании не приостановил работу лифтов, достоверно зная об этой неисправности.

Вечером 30 ноября 2024 года пассажирский лифт в корпусе №3 при подъеме с двумя пассажирами сначала остановился, а затем резко упал вниз. Кабина затормозила ниже посадочной площадки первого этажа. Двери лифта открылись, находившаяся в кабине женщина выпала на пол подъезда и получила травму позвоночника (вред здоровью средней тяжести).

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

В настоящее время элементы оборудования заменены, лифты в доме на Лабораторном шоссе, 33Б работают в тестовом режиме.