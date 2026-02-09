Число избирателей выросло

Правом голоса обладают 343 555 жителей Севастополя, что на 3384 человек больше (+1%), чем годом ранее.

Городская избирательная комиссия опубликовала данные о численности избирателей, зарегистрированных на территории Севастополя. Севгоризбирком обновляет избирательный список дважды в год.

На 1 января 2026 года в Севастополе 343 555 избирателей, год назад их было 340 171. Наибольший прирост избирателей отмечен в Нахимовском (+2,7%); в Гагаринском (+2%) и в Балаклавском (+1,4%) муниципальных округах.

А вот сократилось избирателей больше всего в Терновском МО (-3,7%) и в Инкермане (-1,8%).

В текущем году в единый день голосования 20 сентября состоятся выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва.

Севастопольцы также будут выбирать депутатов восьми из 10 муниципальных советов: Андреевского, Балаклавского, Верхнесадовского, Инкерманского, Качинского, Нахимовского, Орлиновского и Терновского.

Депутатов Гагаринского и Ленинского МО жители избрали в прошлом году.