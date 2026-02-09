Брендинг курорта «Золотые пески России» в Крыму проведет студия Артемия Лебедева

О подписании соответствующего соглашения между сторонами сообщил ТАСС генеральный директор курорта Вадим Волченко.

«Мы обратились к самым известным и авторитетным дизайн-студиям России с предложением предоставить свое профессиональное видение стиля будущего курорта, его идеологии и особенностей. Поскольку мы реализуем проект, которому нет аналогов в России, его оформление и стиль должны соответствовать масштабам и цели проекта, определять его философию, миссию и ценности», — рассказал В.Волченко.

Студия была выбрана исполнителем по конкурсной процедуре. Всего в конкурсе участвовали восемь кандидатов. Фирменный стиль курорта будет включать в себя логотип, цветовую палитру, шрифты, элементы графического оформления и дизайн-кода территории, которые будут отображать особенности не только самого курорта, но и Крыма в целом, а также формировать представление о туристическом потенциале России.

Студия Артемия Лебедева имеет большой опыт в урбанистике и дизайне городских пространств, а также в промышленном и веб-дизайне. В ее портфолио — проекты для ряда аэропортов, социальные проекты, а также работы для федеральных органов власти и крупнейших компаний России.

Проект «Пять морей и озеро Байкал» создается по поручению президента РФ и направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны. Курорт «Золотые пески России», реализующийся как часть проекта «Пять морей и озеро Байкал», займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория в Крыму. На территории будет построено 18 отелей категории от 3 до 5 звезд, а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и другие объекты. Инвестиции в проект составят порядка 143 млрд рублей. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году.