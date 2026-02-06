Выбрали спектакль для «Сцены будущего»

В Севастопольском театре им.Луначарского впервые провели театральную лабораторию для молодых режиссеров в рамках Всероссийского проекта «Сцена будущего». Участие в проекте приняли шесть молодых режиссеров из разных регионов страны.

Все они — выпускники режиссерских факультетов или старшекурсники театральных вузов Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, готовые воплотить свои замыслы на сценах государственных театров. Курировать проект в Севастопольском театре им.Луначарского взялся художественный руководитель театра Григорий Лифанов. По его словам, театр сейчас как раз настроен на поиск «молодой интонации и молодых мозгов», тем более в условиях молодеющего зрителя.

На конкурс поступило 67 заявок, из которых были выбраны работы шести талантливых режиссеров. Все они приехали в Севастополь защищать свои проекты. Победит один, его поставят на основной сцене театра будущей осенью.

Поскольку каждому из участников пришлось проделать длинный и далеко непростой путь в Севастополь, на просмотр пригласили директоров и худруков из СевТЮЗа, Крымского театра им.Горького и Крымского ТЮЗа. Им также предоставили возможность сделать свой выбор в пользу кого-то из конкурсантов. Среди проектов-соискателей — постановки по произведениям Гольдони, Мольера, Грина, Сарояна, Тургенева.

— Делая отбор, мы отталкивались от нашей афиши. Не секрет, что и участники предварительно изучили ее. Мы выбрали заявки, которые интересны для нашего репертуара, полезны нашим актерам, внесут свежую струю в театральный репертуар, — рассказал Г.Лифанов.

Он также сказал, что пригласил на прослушивание молодых актеров-луначарцев и специалистов по рекламной политике, чтобы конечное решение было коллегиальным.

На средства президентского гранта

«Сцена будущего» – фестиваль, проводимый на президентский грант. Это означает, что спектакль-победитель поставят не на средства театра, а на грантовые средства.

Как рассказал видеограф проекта Иван Феоктистов, проект существует с 2021 года, ежегодно в нем участвуют три города. В каждом случае выбирается наиболее приемлемый для конкретного театра формат представления. Так, в этом году в Минусинске были показаны театральные эскизы, в Севастополе – презентации, в Екатеринбурге выбран музыкальный формат.

Гольдони много не бывает

Каждому выделили на представление проекта 15-20 минут. Право открыть презентационный марафон предоставили единственной женщине-режиссеру Марии Михеевой, которая представила свою версию постановки Карло Гольдони «Слуга двух господ». Она предложила сделать спектакль в жанре саунд-драмы, в которой все действие пронизано музыкой. Идея состоит в том, что каждый, кто выходит на сцену, становится соавтором спектакля.

М.Михеева решила соединить в своей постановке современность со стариной, классику с комедией Дель-арт, свободу импровизации с традициями площадного итальянского театра Джорджо Стрелера.

Вторым презентовал свой проект Рамиль Кагарманов, он взяв в работу произведение Гольдони «Трактирщица». Его режиссерская концепция – театр должен быть игрой и праздником. А еще он должен быть интереснее жизни.

— Ведь мы в жизни постоянно кого-то играем! — уверен Р.Кагарманов.

Главной темой его исследования в «Трактирщице» стала природа женщины и женская любовь. Для поддержания идеи были разработаны интересные костюмы, музыкальное оформление создано в стиле барочного рэпа. Еще один плюс будущего спектакля — хореография режиссера по пластике Александра Петражицкого.

— Танцев будет много, — заверил Р.Кагарманов, что в итоге, возможно, и стало одним из факторов, повлиявшим на выбор луначарцев.

По итогам проекта «Трактирщицу» и поставят в нашем театре в ноябре 2026 года.