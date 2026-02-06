В 2026 году демонтировано 16 незаконных ларьков

В Севастополе сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка продолжают борьбу с незаконно установленными нестационарными торговыми объектами (НТО). Их сейчас около 500.

Как следует из информации пресс-службы правительства города, около 1600 таких НТО было выявлено за 2025 год, а демонтировано — более 1100. Общая сумма судебных штрафов, наложенных за нарушения в сфере торговли, превысила 1,7 миллиона рублей.

Работа продолжается и в наступившем году. Уже демонтировано 16 незаконно установленных НТО, а также составлено 24 админпротокола об административном правонарушении по статье 11.1 Закона города Севастополя № 130-ЗС «Об административных правонарушениях».

Так, 4 февраля 2026 года сотрудниками департамента сельского хозяйства и потребительского рынка при участии прокуратуры Ленинского района составлено четыре протокола в отношении лиц, осуществлявших торговлю без разрешения. При этом нарушители ранее уже получали официальные уведомления о необходимости привести свою деятельность в соответствие с законом, однако необходимые документы, подтверждающие законность размещения торговых точек, в департамент так и не были предоставлены.

Директор департамента Наталия Скорюкова напомнила, что «продукция, реализуемая вне официальных и контролируемых мест торговли, не проходит обязательный ветеринарный и санитарный контроль. Отсутствие надлежащих условий хранения и транспортировки делает такие товары — особенно скоропортящиеся, такие как молочные изделия, мясо, рыба, овощи и фрукты — потенциально опасными для здоровья. Покупка «с рук» может привести к пищевым отравлениям, кишечным инфекциям и другим серьезным заболеваниям».

Сегодня в Севастополе работают 13 розничных рынков (почти 5000 легальных торговых мест, 120 ярмарочных площадок, более 200 розничных магазинов, а также свыше полутора тысяч официально зарегистрированных мест нестационарной торговли.

Закон Севастополя «Об административных правонарушениях» предполагает штраф за торговлю в незаконно размещенных ларьках для граждан — от трех тысяч до 4,5 тысяч пятисот рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч до 45 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 450 тысяч рублей.