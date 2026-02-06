Россия расширяет рыбный промысел у берегов Африки

Российские рыбаки заинтересованы в освоении дополнительных районов промысла и наращивании вылова. Развитие промысла и обмен научными данными могут стать основой для создания совместных с прибрежными странами предприятий, что позволит получить дополнительные рынки сбыта и укрепит позиции России в Африке.

Большая африканская экспедиция стартовала в августе 2024 года. Решение о ее проведении принято по итогам саммита форума Россия – Африка в 2023 году. Благодаря поддержке Правительства России проект получил федеральный (государственный) статус.

Проведены исследования в водах шести прибрежных стран Северо-Западной и Юго-Восточной Африки. В их числе Марокко, Мавритания, Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика, Сьерра-Леоне и Мозамбик. Экспедицию осуществляли два научно-исследовательских судна – «Атлантида» и «Атлантниро». Главная цель — оценка состояния запасов биологических ресурсов в исключительных экономических зонах Африки. Такие масштабные рыбохозяйственные исследования у Африканского континента выполнены впервые в современной российской истории, подобные работы не велись с 80-х годов ХХ века.

Одним из первых практических результатов Большой африканской экспедиции стало развитие российского промысла в атлантической рыболовной зоне Королевства Марокко. Достигнуты соответствующие договоренности, в 2025 году заключено соглашение о взаимодействии наших стран в области морского рыболовства. Последние несколько лет максимальный годовой российский вылов в атлантической рыболовной зоне Марокко составлял порядка 60 тысяч тонн. Ожидается увеличение этого показателя до 100 тысяч тонн. Промысловые компании подтвердили готовность нарастить вылов пелагических видов, прежде всего скумбрии и ставриды, в этом районе.

«Большая африканская экспедиция стала стратегически важным событием по расширению географии российских научных исследований. Они велись в сотрудничестве с учёными прибрежных стран, собранная информация будет использоваться для организации промысла совместно с нашими африканскими партнерами», — подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В ходе экспедиции восстановлены научные связи с африканскими научно-исследовательскими институтами и научными центрами, которые могут стать основой для развития взаимодействия в сфере рыболовства. Заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве в области рыбохозяйственных исследований с Республикой Мозамбик.

Исследования проводились на протяжении полутора лет. В настоящее время ученые продолжают анализ полученных в ходе экспедиции данных и подготовку рекомендаций для российских рыбаков.

Кроме того, в 2025 году состоялась первая сессия Российско-Сьерра-Леонской комиссии по рыболовству, в ходе которой Республика Сьерра-Леоне выразила готовность выделить российской стороне квоту вылова 40 тысяч т различных водных биологических ресурсов и предоставить доступ в свои воды 20 судам.