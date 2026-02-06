Разрушенное братское кладбище воинов 387-й стрелковой дивизии восстановят

Уничтоженное в 1970-е годы дивизионное кладбище советских воинов 387-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, расположенное в селе Полины Осипенко, отреставрируют и сделают мемориальным.

На заседании правительства Севастополя 5 февраля рассматривался вопрос о внесении изменений в реестр городских кладбищ.

— Проект постановления актуализирует реестр кладбищ города. В частности для кладбищ в селах Орлиное и Андреевка мы увеличиваем площадь. И добавляем новый участок — дивизионное кладбище советских воинов 387-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии, расположенное в селе Полины Осипенко. Этот участок мы вносим в реестр с целью его сохранения и реставрации, — доложила губернатору директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

Согласно документу, военное кладбище займет 0,03 га и будет закрыто для всех видов захоронений.

— Там должен быть воинский мемориал, — подчеркнул М.Развожаев.

Ранее городские власти собирались нарезать на участки для предоставления ветеранам СВО бывшие виноградники советского совхоза им.Полины Осипенко, под которые когда-то и распахали разрушенное братское кладбище советских воинов.

По просьбам родственников погибших защитников Севастополя

Весной 2024 года «Севастопольская газета» писала о работе поисковых отрядов ДОСААФ России «Крым – Севастополь – поиск» и РО ООД «Поисковое движение России» на месте разрушенного в 1970-е годы мемориального воинского кладбища воинов 387-й Перекопской стрелковой дивизии у села Орловка.

Поисковые работы проводились по просьбе внучки погибшего бойца 387-й Перекопской стрелковой дивизии Светланы Пономаревой. Начиная с 2021 года она многократно обращалась в правительство Севастополя и лично губернатору М.Развожаеву с просьбой восстановить дизиционное кладбище на Северной стороне. Но реальной помощи не получила.

С.Пономарева уверена, что ее дед, сержант 387-й стрелковой дивизии в составе Второй гвардейской армии Гуков Василий Иванович, погиб 16 апреля 1944 года и вместе со своими боевыми товарищами захоронен именно на кладбище в Орловке (с.Полины Осипенко — часть этого населенного пункта). Поисковики, откликнувшись на просьбы С.Пономаревой, подали заявление в Севнаследие о включении объекта «Дивизионное кладбище советских воинов 387-й стрелковой дивизии...» в единый госреестр ОКН.

Для уточнения границ захоронения по договоренности с управлением охраны памятников поисковые отряды произвели шурфовку на месте дивизионного кладбища. По их мнению, после разрушения кладбища там была произведена плантажная вспашка — по колено. Но до сих пор там растут кладбищенские кусты и остались остатки памятников.

Поле, где находится захоронение, отвели под индивидуальное жилищное строительство. Поисковики выяснили, что останки захороненных никто не переносил: там были обнаружены две длинные братские могилы с нетронутыми остатками бойцов.