Парк Победы будут реконструировать до конца 2029 года

Срок ввода в эксплуатацию долгостроя — второй очереди парка Победы, опять перенесен. На этот раз — на декабрь 2029 года.

Это зафиксировано в измененном контракте на портале Госзакупок.

Изначально основной контракт был заключен между ГКУ Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» и АО «Севастопольстройпроект» еще в 2020 году, с заявленным сроком сдачи — конец 2021 года, потом — конец 2024-го и после –— на исходе 2025-го.

Однако ни одному из этих планов реализоваться было не суждено. Причиной невыполнения взятых прежде обязательств теперь заявлено «уменьшение ранее доведенных до государственного заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов».

Опубликованная раскладка по годам (с 2021 по 2029 год) позволяет посчитать конечную сумму строительства объекта: 713,1 млн рублей. Притом, что на 2026 год финансовые вложения в скорректированном контракте не запланированы вовсе, а наибольшая сумма финансирования в 194 млн рублей намечена на 2028 год.

Последнее расходится с утвержденным распределением средств субсидии из федерального бюджета бюджету Севастополя на софинансирование мероприятий госпрограммы. В январе 2026 года на заседании городского правительства было принято постановление о финансировании мероприятий госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, в котором заявлено о планах в 2026 году завершить затянувшуюся реконструкцию 2-й очереди парка Победы, на что добавлено еще 200 млн рублей.

Отметим, что именно АО «Севастопольстройпроект» поручено завершать реконструкцию еще одного севастопольского долгостроя — Исторического бульвара.