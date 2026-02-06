Определили стоимость угля, дров и газа для жилищных субсидий

В Севастополе установлены предельная стоимость твердого топлива (угля и дров) и сжиженного газа на 2026 год для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате коммунальных услуг.

В этом году эти показатели, как и коммунальные тарифы, будут поднимать дважды: с 1 января и с 1 октября на 1,7% и 13,8% соответственно.

Цена на тонну угля устанавливается в 9437,71 рублей на период с 1 января по 30 сентября 2026 года. С 1 октября ее повысят до 10740,11 рублей (с НДС). Дрова будут стоить — 1872,13 и 2130,48 рублей за складской кубический метр (тоже с НДС). А сжиженный газ — 54,66 и 62,20 руб./кг (без НДС).

Льготникам компенсирует приобретение угля, дров или сжиженного газа для отопления по этим установленным предельным тарифам.