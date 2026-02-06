На Учан-Су опять можно!

До этого маршрут временно закрывался в связи с проведением работ по устранению осыпей и камнепадов. Как сообщается на сайте «Заповедный Крым», такого рода ограничения вводятся ежегодно в периоды неблагоприятных погодных условий и повышенной опасности на склонах.

На сайте также напоминают, что для посещения территории Учан – Су необходимо оформить разрешение на посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ), это можно оформить на официальном сайте дирекции по ссылке zapovedcrimea.ru/visiting-r...