Гостевых домов зарегистрировали меньше сотни

Она представила проект постановления, предусматривающее ограничение на признание гостевыми домами индивидуальных жилых домов (ИЖС). Сведения о государственном кадастровом учете и право собственности на такие дома должны быть зарегистрированы не позднее 1 марта 2026 года. Пояснение простое: эксперимент, в котором участвует и Севастополь, направлен на легализацию уже работающих «в серой зоне» средств размещения. Новые гостевые дома строить будет нельзя.

Однако в процессе обсуждения срок было решено перенести на 1 мая, а само постановление — принять на следующем заседании.

По информации М.Ветлицкой, в Севастополе на 5 февраля самооценку прошли 98 гостевых домов. Они уже внесены в Единый реестр. Еще по 35 — сейчас ведется регистрация. С остальными потенциальными объектами на внесение в реестр объектами несколько сложнее.

Около 80 попасть в реестр пока не могут, так как по закону у одного собственника должен быть только один гостевой дом. Их хозяевам придется регистрировать только один объект, а по остальным — становиться ИП и просто сдавать свою недвижимость без оказания туристических услуг и размещения рекламы на онлайн‑сервисах бронирования. Контролировать таких обещают строго.

— С каждым проговорили, всем объяснили, — уточнила М.Ветлицкая.

Имеется еще 35 потенциальных претендентов на включение в категорию гостевых домов. Однако они пока не могут пройти регистрацию, поскольку их собственники (либо часть собственников) — лица, не достигшие 14-летнего возраста. Несовершеннолетние не вправе подписывать согласие на включение в реестр, так как у них нет сертификата электронной подписи. Из-за этого систему регистрации в настоящее время дорабатывают на федеральном уровне.

На такую статистику губернатор Михаил Развожаев отреагировал весьма негативно. По его мнению, 98 зарегистрированных гостевых домов — это капля в море!

Еще сотня гостевых домов, вероятно, «проснется» к сезону, предположила М.Ветлицкая.

Однако губернатор назвал другие цифры: проснутся к сезону 200-300. Он считает, что в Севастополе каждый десятый дом — гостевой, а количество незарегистрированных в Росреестре объектов недвижимости в городе до сих пор исчисляется сотнями тысяч. Поэтому он предложил предоставить собственникам больше времени на регистрацию, а заодно усилить информационную кампанию по легализации гостевых домов.

— У нас нет цели расплодить гостевые дома. У нас есть цель узаконить тот бизнес, который существует. А дальше, чтобы люди переходили на более легальные формы: мини-гостиницы, гостиницы и прочие, — подчеркнул глава города, отправив проект постановления на доработку.