За некачественный ремонт мастера подстрелили

Мастер получил 20 тысяч рублей, а котел так и не заработал. На просьбу о дополнительных средствах для завершения ремонта клиент ответил стрельбой.

Севастопольские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении вреда здоровью местного жителя и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Установлено, что 67-летний местный житель решил отремонтировать сломавшийся газовый котел. В интернете он нашел 31-летнего мастера, который за услуги потребовал 20 тысяч рублей. Деньги были получены, работа сделана, но котел так и не заработал.

Тогда пенсионер обратился к мастеру с претензией: работу нужно переделать. Мужчина повторно приехал на дом к заказчику, осмотрел оборудование и сообщил: необходимы деньги на дополнительные детали.

Хозяин разозлился, потребовал вернуть все заплаченные за ремонт деньги, но получил отказ. Тогда он достал из шкафа револьвер и прострелил ногу обидчику.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району злоумышленник был задержан. За причинение вреда здоровью в отношении него отделом дознания возбуждено уголовное дело.

Кроме того, оказалось, что оружие пенсионер хранил дома незаконно. С его слов, револьвер он нашел, гуляя в горах Балаклавского района, и решил оставить себе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.