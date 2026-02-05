Всем детям из многодетных семей будут компенсировать половину стоимости высшего и и среднего профобразования

Половину стоимости обучения по программе высшего и среднего профессионального образования многодетным семьям теперь будут компенсировать за счет федеральных средств. Об этом сообщили 5 февраля на заседании правительства, пояснив, что речь идет о реализации федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

«До этого мы могли компенсировать затраты только на одного обучающегося в семье, теперь абсолютно на всех детей, если они обучаются на платной форме обучения. До этого компенсацию платили за счет региональных средств», – сказал директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, этот правовой акт повысит возможности для семьи получит компенсацию, без учета принципа нуждаемости. Он также сообщил, что в прошлом году 299 семей получили эти компенсации.

После принятия нового документа федеральную компенсацию получат еще 59 семей.