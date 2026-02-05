В Крыму начинают готовить пляжи к лету

Муниципалитеты уже ведут работу по заключению договоров благоустройства территорий, предназначенных для купания и отдыха.

В преддверии летнего сезона в регионе развернута планомерная работа по подготовке пляжных территорий, сообщил в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ожидается, что летом 2026 года в Крыму будет работать не менее 350 пляжей.

К началу туристического сезона планируется завершить капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений санаториев «Карасан» и «Утес» в Партените, а также на участке от санатория «Россия» до санатория «Черноморье» в Ялте. В результате будут обновлены и пляжные зоны, и покрытие набережных.

Также до начала лета должны завершить реконструкцию набережной в Коктебеле: объект технически готов на 77%.

В 2025 году в Республике Крым функционировал 351 пляж, что на 20 больше, чем годом ранее.