Переплату за отопление возвращают только мошенники

Минстрой России предупреждает: злоумышленники маскируются под управляющие компании и рассылают собственникам квартир предложения вернуть переплату за отопление.

В сообщениях указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств. Это мошенники!

«Помните, что управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты — они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей», — предупреждает Телеграм-канал Минстроя и советует при любых сомнениях связываться с управляющей организацией через «Госуслуги Дом» или в личном кабинете на ее сайте.