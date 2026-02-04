Жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за передачу Украине данных о военных объектах

Верховный суд Республики Крым приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену. Он передавал разведке Украины материалы о военных объектах и объектах критической инфраструктуры в регионе, сообщили в УФСБ по республике и городу Севастополю.

По данным ФСБ, 44-летний уроженец Ивано-Франковской области Украины передал главному управлению разведки Украины фотографии, видеоматериалы и электронные файлы, содержащие координаты российских военных объектов и объектов критической инфраструктуры, а также расположения ПВО. Эта информация была использовала Украиной для планирования диверсий и нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима и последующего ограничения свободы на 1 год 8 месяцев», — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнили в прокуратуре Республики Крым, мужчина собирал информацию об объектах в городе Феодосии.