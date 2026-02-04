Въездные стелы и медиаэкраны будет утверждать Архитектурно-художественный совет

Облик въездных стел, светодиодных и медиаэкранов будут утверждать на заседаниях Архитектурно-художественного совета. Соответствующий приказ издан по городскому департаменту архитектуры и градостроительства 3 февраля 2026 года, в дополнение в ранее принятым документам.

Как говорится в приказе, он направлен на оптимизацию работы Архитектурно-художественного совета.

Согласно ему, пункты 6.1. Положения об Архитектурно-художественном совете дополняется тремя абзацами, предписывающими рассматривать на заседаниях Арххудсовета въездных стел, устанавливаемых на въезде в город, светодиодных экранов на зданиях, строениях, сооружениях, не находящихся в собственности города Севастополя, а также медиафасадов на зданиях, строениях, сооружениях, не находящихся в собственности города Севастополя.

Ранее «Севастопольская газета» рассказывала об истории сооружения въездных стел на въезде в город и обращала внимание на отсутствие внимания со стороны городского департамента архитектуры на их нынешнее состояние, а также на художественный облик объектов, устанавливаемых в наши дни.