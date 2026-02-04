В Первой горбольнице внедрили новые методики лечения позвоночника

Ежегодно около 380 жителей города нуждаются в лечении позвоночника хирургическими методами. Теперь, благодаря новому оборудованию, нейрохирурги отделения расширили спектр методик работы с такими пациентами, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Эндоскопическая система позволяет проводить малоинвазивные операции. Надрезы делают небольшими, буквально в один сантиметр, что позволяет минимизировать кровопотерю и травмирование тканей. При подобных методиках намного ниже и послеоперационная боль — через несколько часов пациент уже встает на ноги и быстрее восстанавливается.

«Нейрохирурги Севастополя обладают современным арсеналом методик проводимых оперативных вмешательств и необходимого оборудования. В конце 2025 года благодаря содействию губернатора и правительства Севастополя у нас появилась аппаратура, позволяющая проводить удаление грыжи межпозвоночного диска эндоскопическим методом. Новая методика не замещает существующий спектр возможностей, а расширяет его», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением, кандидат медицинских наук Олег Малышев.

Другой приобретенный аппарат позволяет проводить консервативную терапию суставов поясничного, шейного и грудного отделов позвоночника. Радиочастотная деструкция корешков нервных стволов проводится под местной анестезией. Вводятся электроды, которыми как бы выжигается часть нерва, что позволяет пациенту больше не чувствовать беспокоящей его боли.

Подобное оснащение используется в передовых клиниках, крупных ортопедических центрах. В Севастополе оно доступно в отделении нейрохирургии. Хирурги уже прошли обучение и активно применяют новые методики в работе.

Закупка передового оборудования позволяет создавать в больницах условия, при которых пациентам не нужно уезжать на операцию за пределы Севастополя, как это приходилось делать раньше. Как отмечает заведующий отделением О.Малышев, за последние годы количество пациентов, которые направляются на лечение в Москву или другие регионы, сократилось на 80%. Это стало возможным благодаря оснащению больницы и профессионализму севастопольских докторов.