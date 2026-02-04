В Лукоморье установят колесо обозрения

В экопарке «Лукоморье» почти всё готово к установке колеса обозрения высотой 37 метров.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор парка Николай Помогалов, мечта установить такое колесо была у него давно, и теперь она близка к осуществлению.

— Мы находимся на Воронцовой горе. Это исторический район города. Сейчас он оказался на стыке густонаселенных районов, так что новый аттракцион будет востребован. Отсюда открывается хороший вид, в чем мы убедились еще до 2022 года, когда запускали над экопарком дрон и обозревали окрестности. Отлично виден весь город и море. Кстати, Воронцова гора по отметкам выше Исторического бульвара! — рассказал Н.Помогалов.

Он также сообщил, что инвестор, финансирующий установку колеса обозрения, иногородний, а само колесо изготовлено на московском предприятии. Оно будет состоять из 18 кабинок, которые уже завезены и находятся на территории экопарка. Каждая рассчитана на четверых пассажиров. Внутри установят кондиционеры, что позволит комфортно эксплуатировать аттракцион зимой и летом.

В настоящее время инвестор ведет изыскательские работы: изучается геология, берутся пробы грунта, для чего бурят шурфы. Одновременно оформляется необходимая документация.

Колесо установят в самой верхней точке экопарка, примерно там, где прежде обитала медведица Маша. Напомним, что теперь Маша переехала в парк «Тайган», да и остальных обитателей зооуголка «Лукоморья» колесо никак не стеснит.

— Эта зона изначально предназначалась для аттракционов. Кто-то вспомнит, что еще в советское время на этом месте находился детский аттракцион «Солнышко», предназначенный для катания малышей. Новое колесо обозрения будет семейного типа, на нем смогут кататься и дети, и взрослые, — продолжил рассказ Н.Помогалов.

Запустить новый аттракцион планируют в начале мая.