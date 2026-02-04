В Крымском заповеднике посчитали животных

Численность обитателей национального парка «Крымский» вычисляют каждый год при помощи метода шумового прогона.

Этот метод применяется для определения численности благородных оленей, европейских косуль, кабанов, лисиц, зайцев, белок и волков.

В подсчете, который проводили в конце января, участвовали лесная охрана, госинспекторы и научные сотрудники национального парка. С одной стороны квартала угодий половина участников двигалась, создавая шум голосом и деревянными палками. С противоположной стороны вторая половина вела подсчет убегающих животных. Их вид и количество заносили в специальные таблицы. Для определения общей численности животных в изучаемом районе результаты прогонов распространят на площадь угодий, то есть пересчитают на всю площадь Национального парка «Крымский».

Всего, на территории пяти лесничеств парка специалисты провели 20 учетов на двух десятках площадок: по четыре площадки на каждое лесничество.

Численность животных будет определена в самое ближайшее время по поступившим из лесничеств первичным карточкам учета. Подобная работа в Национальном парке «Крымский»проводится ежегодно, сообщила пресс-служба заповедника.

Учеты необходимы для определения численности различных видов млекопитающих на всей территории заповедника, оценки возможных изменений, предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния животных.

В Севастополе тоже посчитают

Как сообщил начальник отдела надзора в сфере охраняемых природных территорий и животного мира департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Артем Еременко, подсчет численности животных планируют провести в феврале. Такие работы проводятся ежегодно в рамках госзакупок. Подрядчик уже выбран и находится в Севастополе. В первой половине марта базовые результаты учета должны быть представлены в департамент, а окончательные итоги опубликуют до 1 апреля.

Напомним, что на территории Севастополя расположены 19 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью более 25 тысяч гектаров. Среди них — природный парк «Максимова дача», шесть государственных заказников, включая крупнейший «Байдарский», и 12 памятников природы. Эти территории находятся под охраной дирекции особо охраняемых природных территорий Севприроднадзора, которая обеспечивает их сохранение, научное изучение и развитие.

Справка

Национальный парк «Крымский», ранее Крымский природный заповедник — особо охраняемая природная территория площадью 34,5 тысяч га.

Основная часть заповедника образована из участков гор Главной гряды, котловины между горами и склонов Внутренней гряды Крымских гор. Здесь находятся самые высокие горные массивы полуострова — Ялтинская яйла, Гурзуфская яйла, Бабуган-яйла, Чатыр-Даг-яйла.

До революции это был «Заказник императорских охот».