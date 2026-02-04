В Черном море обнаружен айсберг

На снимках, полученных со спутников, на северо-западе Крыма выявлено обширное ледяное поле, прижатое к Бакальской косе. Его протяженность более семи километров.

«Айсберг» находится в акватории государственного природного заказника «Малое филлофорное поле».

— Речь идет не о классических айсбергах, отколовшихся от ледников. Черноморские «айсберги» — это дрейфующий лед, который формируется непосредственно в море. А Каркинитский залив — мелководный и глубоко вдающийся в сушу — является своеобразным природным «холодильником», — рассказал заместитель директора по науке ФГБУ «Заповедный Крым» Сергей Крюков.

По словам ученого, черноморские «айсберги» формируются при длительных морозах, когда температура воды на мелководье опускается до отрицательных значений, и начинается процесс ледообразования. Сильные ветры северных румбов затем «сгребают» образовавшуюся шугу и льдины в крупные массивы и прижимают их к побережью, формируя ледяные поля.

Лед в Каркинитском заливе образуется не каждую зиму, а столь крупные образования вообще являются редкостью. Их изучение помогает уточнять климатические модели и лучше понимать, как изменчивые зимние условия влияют на шельфовые экосистемы.

«Дрейфующий лед влияет на береговые процессы: он может разрушать или, наоборот, защищать отдельные участки побережья от волновой эрозии. Кроме того, перемешивание воды и изменение ее температуры сказываются на морских обитателях», — уточняет С.Крюков.

Обнаружение семикилометрового ледяного поля у Бакальской косы — яркое доказательство того, что природа способна создавать удивительные аномалии даже в хорошо изученных регионах.