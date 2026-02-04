Суд арестовал счета и жилье фигуранток по делу экс-депутата Госдумы Бальбека

Киевский районный суд Симферополя Республики Крым арестовал счета и жилье двух фигуранток по делу бывшего депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека, который подозревается в клевете о проблемах и коррупции в Крыму, сообщил ТАСС Алексей Анохин, адвокат одной из обвиняемых.

Бальбек подозревается в клевете о проблемах с лекарственным обеспечением льготников в регионе и коррупции в перинатальном центре, а также о нарушении неприкосновенности частной жизни вице-премьера Совета министров Республики Крым Елены Романовской. Фигурантками по делу являются сотрудница крымского Минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях.

«Несмотря на возражения защиты, суд наложил арест на их банковские счета и жилое помещение, обосновывая это тем, что подсудимые могут быть приговорены к уплате денежного штрафа, уплату которого, по мнению суда, необходимо обеспечить арестом имущества подсудимых», — сказал А.Анохин.

2 сентября 2025 года ГУ МВД России по Республике Крым сообщило, что бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек арестован. Он был задержан в Кабардино-Балкарской Республике. Бальбек являлся депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016-го по октябрь 2021 года. Бальбек, по словам адвоката, обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Он находится в СИЗО Симферополя.