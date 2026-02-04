Ребенок сломал ногу в частном детсаду

Летом 2025 года на площадке детского сада в районе бухты Омега двухлетний мальчик упал с игрового комплекса и получил травмы. Установлено, что игровой элемент данного комплекса предназначен для детей в возрасте от трех лет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. В ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения, а также воспитательному процессу и соблюдению мер безопасности в целом. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства Главного следственного управления.

В прокуратуре Севастополя уточнили, что ребенку в тот момент был 1 год 9 месяцев, он упал с лестницы и получил перелом ноги. Следственным органами возбуждено и расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.