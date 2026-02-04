Придумали отделочный материал прочнее гипса

Основной компонент нового материала — переработанная макулатура, в которую добавлены цемент и жидкое стекло. То, что получается на выходе, оказалось прочнее гипса на 30-40%. К тому же, процесс производства, как выяснилось, отличается простотой, меньшей энергоемкостью и не требует сложного оборудования.

Как сообщила пресс-служба СевГУ, со ссылкой на основателя стартапа, студентку Института развития города Марию Пантелееву, «новый прототип показал увеличение прочности до 40% по сравнению с гипсовыми аналогами, а среди характеристик материала — минимальная усадка (ниже 0,5%) и пониженная хрупкость». Последнее позволяет повышает удобство в работе, надежность при транспортировке и хранении.

Строительную смесь сначала готовят из бумаги или картона, который измельчают до однородного состояния, а после замачивают на три дня. Затем в размоченную массу добавляют определенное (небольшое) количество цемента в качестве связующего вещества и пластификатор для повышения пластичности и снижения усадки. Полученную пастообразную массу заливают в формы плитки, блоков, панелей и далее используют.

В СевГУ напомнили, что данная технология была включена в ТОП-10 «Акселератора Хоумнет», проводившегося на базе Белгородского государственного технологического университета в декабре 2025 года.