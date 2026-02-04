План адаптации к изменению климата есть!

Нас ждет жара и морозы, засуха и ливни, оползни и разрушение береговой линии. Но власти Севастополя готовы к рискам изменения климата, предсказанным на ближайшие годы прогнозом Росгидромета.

Утвержден региональный план адаптации к изменениям климата на период до 2028 года. В нем отмечены основные риски для территории. Наибольшую угрозу представляют оползни. На территории Севастополя их 10, и все они находятся под постоянным мониторингом. Зона возможного ЧС с катастрофическими последствиями может сформироваться в районе одного из оползней, объём которого способен достигать 500 тысяч квадратных метров, а глубина смещения пород — до 23 метров.

Также опасность представляют паводки и подтопление рек Черная, Бельбек, Кача при сильных ливнях и продолжительных дождях. Всего в Севастополе 83 климатически уязвимых объекта (гидросооружения, мосты), один из них находится в аварийном состоянии.

Климатические риски «весьма опасного уровня» несут жара и засуха, а опасного — ураганы, смерчи, сильный ветер и интенсивные осадки. Умеренно опасный уровень связан с абразией (процесс механического разрушения и сноса горных пород) береговой зоны волнами и прибоем. Средняя скорость, с которой берег отступает — полметра в год. Также проблемы доставляют заморозки, град, пожары.

Как указано в документе, оползням подвержено 35% территории региона, жаре, засухе и сильным атмосферным осадкам — 30%, ураганам, смерчам, разрешительному ветру — 15%.

Для исправления и контроля над ситуацией правительство города планирует увеличить протяженность расчищенных участков водных объектов с 8 км в 2024 году до 15 км в 2027, а также увеличить лесистость территории на полпроцента — с 33,8% в 2024 году до 34,3% в 2027-м. Кроме этого разработана целая система борьбы с изменением климата, результаты которой могут быть оценены с течением времени.

Прогноз климатических рисков

Согласно докладу Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации от 2020 года, возможно уменьшение осадков до 25% к концу 21 века относительно периода 1990-1999 годов. Ожидается рост среднегодовой температуры +0,72 градуса Цельсия за 10 лет, дефицит осадков, увеличение количества пожаров в лесах, деградация сложившихся экосистем. Увеличение отступаний берегового склона Черного моря, связанное с абразивными процессами. В случае выпадения аномальных атмосферных осадков возможна активизация опасных экзогенных геологических процессов.