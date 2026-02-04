Объявлен 12-й фотоконкурс «Самая красивая страна»

Русское географическое общество до 31 марта принимает работы на свой традиционный фотоконкурс. «Самая красивая страна» — это масштабный международный медиапроект, который помогает открывать Россию заново.

Побороться за приз может каждый, независимо от возраста и места проживания. Процесс выбора лучших фотографий стартует с работы членов независимой экспертной группы, далее слово передадут авторитетному жюри из профессиональных фотографов, кинорежиссеров, актеров, искусствоведов и т.д. Авторов лучших работ наградят на торжественной церемонии, а сами фотографии — опубликуют в альбоме фотоконкурса.

Работы принимаются на сайтах photo.rgo.ru и photo-children.rgo.ru.

Фотоконкурс «Самая красивая страна» проводится с 2015 года. За это время он собрал свыше 780 тысяч работ от более 118 тысяч участников из почти 50 стран мира. Каждый из снимков уникален и неповторим, каждый автор вносит свой вклад в создание коллективного портрета России.

Основные номинации (победители в которых получают приз в размере 250 тысяч руб.) остаются неизменными. Это особенно популярные категории «Снято на смартфон», «Пейзаж», «Птицы», а также «Дикие животные», «Макромир», «Россия в лицах», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Магия стихии» и «Живой архив».

В прошлом году в честь юбилея Русского географического общества была учреждена номинация «180 чудес России». Эти снимки демонстрируют все многообразие наследия нашей страны — прежде всего ее природные объекты, а также места силы, религиозные сооружения и памятники культуры. В 2026 году номинация «Чудеса России» снова ждет работы авторов, готовых пополнить эту уникальную коллекцию фотографий.

На детский конкурс по традиции принимаются работы юных фотографов (в возрасте до 16 лет включительно) в номинациях «Пейзаж», «Мир животных», «Природные явления» и «Макромир». Победители будут награждены призами в размере 100 тысяч руб.

Как и прежде, участники могут побороться за специальные призы, вручаемые партнерами фотоконкурса: «Заповедная Россия» от банка ВТБ, «Снято на ловушку» от АНО «Центр «Амурский тигр» и компании «Фосагро», «Природный арт-объект» от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Доброй традицией остается и выбор фотографии, которая станет фаворитом зрительских симпатий. Ее автор будет определен путем открытого голосования на сайте фотоконкурса из числа финалистов во всех номинациях. В качестве приза победитель получит подарочный набор от Русского географического общества.

В 2026 году РГО готовит для финалистов конкурса «Самая красивая страна» настоящий подарок — фототур на особо охраняемой природной территории Алтая.