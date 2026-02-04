Исследуют состояние окружающей среды

Речь идет об экологическом сопровождении и надзорной деятельности департамента природных ресурсов и экологии Севастополя, а также обеспечении деятельности государственного мониторинга.

Как пояснил директор ГБУ «Экоцентр» Роман Андреев, исследования ведутся на предмет содержания в окружающей среде оксидов, катионов, анионов, а также тяжелых металлов: кобальта, свинца, ртути.

— В подземной воде всегда есть превышение по показателям, характеризующим свойства конкретного подземного водоносного пласта, но мы имеем в виду характерные маркеры, которые говорят о пригодности воды для питьевых нужд или нет. К таким маркерам относятся соединения нитратной группы, аммоний, нефтепродукты, то есть все, что имеет антропогенное происхождение, — пояснил Р.Андреев.

В 99% процентах случаев дела направляются в суд

По его словам, руководимая им лаборатория, работает по заявкам. Так, в прошлом году отработали 61 заявку Севприроднадзора», более 30 договоров. Подать заявку на проведение исследований могут физические и юридические лица, оплатив в среднем 10-12 тыс рублей.

Кроме воды, предметом исследований может стать грунт, складируемый недобросовестными землепользователями и загрязняющий окружающую среду. Подобные случаи зафиксированы на Фиоленте, в районе Камышовского шоссе.

Все выявленные очаги загрязнения после проведения лабораторных исследований передаются в департамент природных ресурсов, после чего 99% таких дел направляются в суд.

— Складирование грунта на земельном участке незаконно само по себе. Очень часто в городской среде обнаруживаются остатки нефтепродуктов — битум, сульфаты, — продолжил Р.Андреев.

Виноваты стройки

Как рассказала заместитель руководителя химико-аналитической лаборатории ГБУ «Экоцентр» Марина Геновская, наш город более всего страдает именно от несанкционированных свалок.

— Город строится, многие подрядчики считают возможным перемещать выкопанный грунт, например, в лес. При поступлении сигнала на такие действия, мы выезжаем на место, где в первую очередь измеряем площадь загрязнения. Потом берем пробы, привозим их в лабораторию, кодируем и далее действуем по протоколу. Согласно ему, выявляется наличие загрязнений и рассчитывается нанесенный ущерб, — объяснила М.Геновская.

По ее словам, итогом исследовательской работы экологов становятся цифровые протоколы, в которых отражены показатели количественного содержания определенных компонентов во взятых пробах: нитраты, сульфаты, хлориды и т.д.

Не то, что раньше

М.Геновская также рассказала о контроле промышленных выбросов в атмосферу. Правда, с оговоркой, что в связи с недавним решением правительства страны, проверки промпредприятий на предмет выбросов уже не производятся в тех объемах, что раньше.

— Однако если вдруг поступает жалоба, скажем, на чье-то плохое самочувствие, как результат близости какого-то производства, мы обязательно вооружимся газоанализатором и аспиратором и произведем замеры, — уточнила эколог.

На вопрос о безопасности выбросов из труб котельных, она также сказала, что эти выбросы также контролируются. Притом, что из труб идет не только пар, но различные взвеси и продукты сгорания, не опасные для людей.

Кое-что о Первомайском полигоне и Балаклавской марине

По информации М.Геновской, лаборатория ежемесячно контролирует уровень атмосферного воздуха на Первомайском полигоне ТБО.

— Мы там смотрим содержание ртути и разных газов. И, знаете, на самом деле, там все хорошо. Поверьте, мне есть, с чем сравнить, — поделилась она. И заодно сообщила об экологическом контроле еще одного значимого для города объекта — строительства яхтенной марины в Балаклаве. Там мониторят всё: воздух, воду, почву.

Кому звонить, куда писать

По утверждению сотрудников Экоцентра, обратиться к ним несложно, достаточно просто зайти на сайт Севприроднадзора и заполнить заявку. Это может быть просьба проконтролировать качество воды из скважины на частном земельном участке. Бывает, обращаются виноделы, которым нужно помочь подстроиться под местный климат, проконтролировать качество воды и почвы.

— Но чаще всего, совместно с представителями департамента мы выезжаем по сигналу о сбросе жидких отходов в реку или в колодец. На месте берем пробы и смотрим, есть ли загрязнения и влияние слива на качество воды, — продолжила специалист.

По ее словам, сейчас экологи реагируют на сигналы очень быстро:

— Иногда нам звонят и сообщают о разливе, и мы в этот же день собираемся и едем.