Будут готовить специалистов-универсалов в области беспилотных систем

Планируется, что студенты вуза будут работать с беспилотными летательными аппаратами, необитаемыми подводными аппаратами (автономными и телеуправляемыми), надводными безэкипажными катерами и наземными робототехническими комплексами.

Разумеется, это далеко не первая российская программа по БПЛА. Новаторство состоит в подготовке специалистов-универсалов, способных создавать беспилотные автономные системы для применения их в различных средах. Такую задачу озвучил заведующий кафедрой «Искусственный интеллект и автономные системы управления» Вадим Крамарь.

Предполагается, что соответствующая инженерная подготовка позволит специалисту проектировать корпус, разрабатывать систему управления, обрабатывать информацию с пониманием физики процессов. К образовательному процессу планируется привлечь специалистов Инженерного факультета ВТШ «СПИ», они будут преподавать дисциплины, связанные с проектированием, конструированием, CAD-системами, и дисциплинами информационного профиля.

Как сообщается, особенностью образования станет получение уже после второго курса рабочей специальности монтажника радиоэлектронной аппаратуры.

В.Крамарь пообещал использовать в обучении индивидуальный подход, учитывать способности каждого студента. Практически это будет означать, что при склонности к научной деятельности студент сможет реализовывать себя в молодежной лаборатории или в студенческом конструкторском бюро. При наличии же склонности к производственному процессу, студенту помогут развиваться в этом направлении. При этом декларируется готовность к сотрудничеству таких партнеров, как концерн «Калашников» и компанию «Робокорп». Будет возможность и посостязаться друг с другом на различных соревнованиях и олимпиадах.

Что касается самого процесса обучения, то его планируют выстроить последовательно: сначала фундаментальная подготовка (с использованием совместных с МФТИ и Институтом перспективных исследований СевГУ в области высшей математики и физики программ). С первого курса также хотят внедрять проектное обучение, с возможностью реализовывать собственные проекты. Старшекурсники же смогут работать над уже выбранным типом автономного аппарата.

В качестве конечной цели предполагается развивать любые беспилотные системы, с созданием «разносредных роевых систем».