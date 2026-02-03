Задумались о промышленном вылове русского осетра

Запасы осетровых в Азовском море восстанавливаются. В популяции русского осетра учеными замечены особи размером более метра и массой 15-25 кг, что соответствует возрасту 14-16 лет.

До 1991 года вылов осетровых в Азовском бассейне составлял более 5%. После распада Советского Союза и разрушения системы охраны и воспроизводства рыбных ресурсов, а также усиления незаконного, нерегулируемого, несообщаемого вылова, осетровые утратили свое промысловую значимость. К 2000 году был введен полный запрет на их добычу.

Изменение правового статуса Азовского моря и усиление контроля со стороны российских рыбоохранных структур позволили сократить масштабы незаконного вылова.

Также велись комплексные исследования для оценки приемной емкости Азовского моря для осетровой молоди. В результате последних мониторингов были разработаны научно-обоснованные рекомендации по объемам ежегодного выпуска молоди и целевым показателям воспроизводства. к 2021-2025 годам объем выпуска молоди осетровых в Азовское море достиг 7,2-7,8 млн экземпляров в год.

По данным учетных траловых съемок, выполняемых учеными Азово-Черноморского филиала ВНИРО, сейчас в Азовском море наблюдается устойчивая тенденция по восстановлению запасов осетровых. В популяции русского осетра сформировалась многовозрастная структура с особями размером более 105 см и массой 15-25 кг, соответствующими возрасту 14-16 лет, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

В настоящее время учеными института проводится работа по изучению условий возобновления промысла русского осетра в Азовском море.