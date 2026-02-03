У берегов Крыма еще немного потрясло

— Это было слабое сейсмическое событие, которое отображает естественный ход после основного толчка. Очаг был там же, где и произошедшее землетрясение, — сообщила ТАСС замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им.Вернадского Марина Бондарь.

По ее мнению, пока невозможно спрогнозировать будут ли дальнейшие подземные толчки. Ведется мониторинг и наблюдение.

2 февраля на сайте Евразийского сейсмического центра сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море у берегов Крымского полуострова. Очаг был зафиксирован на глубине 10 км. Подземные толчки могли быть на расстоянии 78 км от Керчи и 35 км от города Щелкино. По данным ГУ МЧС России по региону, жертв и разрушений после землетрясения у берегов Крыма нет.

Цунами не грозит

Слабые и непродолжительные афтершоки могут быть после землетрясения магнитудой 4,8 в Азовском море у берегов Крымского полуострова, сообщил ТАСС доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Института физики Земли им.Шмидта РАН Рубен Татевосян.

«Афтершоки этого события могут быть, но понятно, что если это было главное землетрясение, главный толчок, то, соответственно, афтершоки, как правило, на единицу меньше. То есть это уже будут совершенно слабые события, и длиться они также будут очень непродолжительное время, может быть, будет 2-3 афтершока» — сказал ученый.

Сейсмолог подчеркнул, что по одному землетрясению нельзя делать выводы о вероятности более сильного, так как «одно землетрясение не может быть индикатором того, что будет в ближайшее время», хотя «для этого места сейсмическое событие достаточно крупное» и «вызывает определенный интерес». Ученый добавил, что «сказать, какое будет дальнейшее поведение, практически невозможно», и нужно «посмотреть, что будет происходить хотя бы в ближайшее время».

Также специалист указал, что землетрясение такой магнитуды не способно вызвать цунами. «Магнитуды 4,8, ну или даже 4,9, как это указано на странице геофизической службы, недостаточно для возникновения волны цунами», — резюмировал он.