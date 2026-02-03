Сотрудница банка перевела себе 24 миллиона чужих рублей

Утверждено и направлено в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы Севастополя. Женщина обвиняется по нескольким статьям, в том числе в доступе к компьютерной информации в корыстных целях с использованием служебного положения и краже с банковских счетов в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая работала менеджером операционного офиса банка в Гагаринском районе Севастополя. Она уговаривала клиентов заключать договоры банковского вклада на определенный срок, затем подделывала платежные распоряжения, перечисляла их деньги на подконтрольные себе счета и распоряжалась ими по своему усмотрению. Чтобы клиенты не получали смс-уведомления о проведенных операциях по их вкладам, оператор удаляла из автоматизированной банковской системы абонентские номера потерпевших.

О преступной деятельности обвиняемой стало известно, когда один из клиентов обратился за возвратом вклада.

Следователи полиции выявили в общей сложности 111 эпизодов краж, неправомерных оборотов платежей и фактов доступа к компьютерной информации. С 2016 по 2022 год операционистка таким образом похитила свыше 24 млн рублей у 22 потерпевших и непосредственно у банка.

В ходе следствия банк в полном объеме возместил клиентам причиненный ущерб.

Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.